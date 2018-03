ACQUA: RIPARAZIONE CONDOTTA, LUNEDI TERAMANO A SECCO

TERAMO. Disagi in vista per l'erogazione idrica per molti comuni del Teramano. Lunedi', infatti, la Ruzzo Reto Spa (societa' acquedottistica teramana) effettuera' un'improcrastinabile riparazione sulla condotta adduttrice di Piana Piccola di Villa Vomano (Teramo). L'interruzione idrica scattera' dalle ore 9 alle 18 circa, interessando i comuni di Castellalto, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant'Angelo, Tortoreto, Sant' Egidio alla Vibrata, Ancarano, Torano Nuovo, Nereto, Corropoli, Controguerra, Colonnella, Morro D'Oro, Pineto, Giulianova, Alba Adriatica, Martinsicuro.