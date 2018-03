TERAMO. INIZIATI I LAVORI ALLA SCUOLA DI PIANO D’ACCIO

TERAMO. Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della Scuola di Piano D’Accio, nella quale alcuni mesi fa, come noto, lo scoppio della caldaia termica causò ingenti danni.I lavori, dell’importo complessivo di 211.500 euro, consistono nel riposizionamento di una nuova centrale termica in un locale adiacente all’edificio scolastico, nel rifacimento della parte strutturale che aveva subito danni dallo scoppio e nella sostituzione di suppellettili e infissi.I lavori saranno completati entro il mese di Agosto, e consentiranno la ripresa normale delle attività scolastiche.L’intervento, nei tempi e nelle modalità, risponde ad un preciso impegno assunto dal Sindaco Maurizio Brucchi, il quale dapprima nel corso degli incontri con i genitori e quindi in campagna elettorale, lo aveva indicato come priorità, garantendone la realizzazione.