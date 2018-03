ZECCHINO D'ORO: TOUR A PESCARA PER SELEZIONI

PESCARA. Prosegue il tour delle selezioni nazionali dello Zecchino d'Oro alla ricerca dei piccoli interpreti in vista della 57esima edizione della rassegna canora in diretta a novembre sui Rai Uno. Nella giornata di lunedi' 23 giugno le selezioni toccheranno Pescara (zona Pineta) e si svolgeranno presso il Convento Stella Maris (via Scarfoglio, 22). Dopo questa prima audizione a porte chiuse, i bambini affronteranno la selezione all'Antoniano di Bologna. L'iscrizione all'audizione e' gratuita e si effettua esclusivamente online compilando il modulo al sito www.selezionizecchinodoro.it. I piccoli, da regolamento fra i tre e i dieci anni di eta', saranno ascoltati su un brano a scelta dalla 30esima alla 56esima edizione dello Zecchino d'Oro e verranno giudicati da rappresentanti dell'Antoniano di Bologna.