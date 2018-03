BASCIANO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DELL’OROLOGIO

BASCIANO. La torre dell'Orologio, simbolo di Basciano, tornerà al suo antico splendore. Sono iniziati, infatti, i lavori per la messa in sicurezza del monumento sito in Basciano capoluogo.

La Torre era rimasta danneggiata in seguito al sisma del 6 aprile 2009. Il sopralluogo effettuato subito dopo gli eventi avevano evidenziato uno stato di danno medio-grave in particolare erano state evidenziate lesioni importanti sulla parte alta della torre in corrispondenza della campana e dell'orologio. Nel 2012 era stato eseguito un primo intervento di messa in sicurezza con una puntellatura in legno e la posa in opera di tiranti verticali ed orizzontali.

In questi giorni, spiega il Comune, si sta procedendo alla sistemazione definitiva della torre campanaria e dell'edificio aggregato. Si tratta di lavori di riparazione e di miglioramento sismico dell’edificio. Il costo degli interventi è di circa 106 mila euro. I lavori sono affidati alla ditta De Antoniis Luigi sotto la direzione di Lara Patacchini.