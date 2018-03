BOMBOLA GPL ESPLODE E DISTRUGGE VIVAIO A TERAMO

CRONACA. TERAMO. Un rogo, sulla cui origine non c'e' certezza anche se non si esclude la matrice dolosa, ha distrutto parte di un vivaio a Piano D'Accio di Teramo. Le fiamme hanno divorato alcune serre, poi, poco dopo l'arrivo dei vigili del fuoco di Teramo e' esplosa una bombola di gpl senza per fortuna causare danni alle persone. L'esplosione e le fiamme hanno scatenato micro esplosioni a catena di bombolette per uso vivaistico. Del fatto sono state interessate anche le forze dell'ordine. Danni ingenti a strutture e piante andate distrutte. Il rogo si e' sviluppato poco prima delle 3 e le operazioni di spegnimento sono state concluse dopo le 7.