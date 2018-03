DA OLTRE UN ANNO SENZA STIPENDIO, SCIOPERO A TVUNO

TELEVISIONE. L’AQUILA. Tecnici e giornalisti dell'emittente TvUno sono in sciopero fino al 24 giugno perché i dipendenti non percepiscono stipendio da oltre un anno. «Dopo rassicurazioni e promesse non mantenute il personale dipendente della storica tv aquilana assistito dall'Ugl è costretto a interrompere la programmazione ordinaria dell'informazione» per sollecitare la proprietà a dare risposte immediate e concrete. Senza riscontro «lo sciopero continuerà a oltranza, non si escludono clamorose azioni di protesta».