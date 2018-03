FONTECCHIO, AMBIENTALISTI A CONFRONTO SUL RUOLO DEI PARCHI

AMBIENTE. FONTECCHIO. Oggi e domani a Fontecchio, le associazioni ambientaliste Cts, Fai, Italia Nostra, Lipu, Mountain Wilderness Italia, Federazione ProNatura, Touring Club Italiano, WWF Italia organizzano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fontecchio, una due giorni di confronto per ribadire il significato dei Parchi Nazionali e delle altre aree naturali protette, le loro vocazioni prioritarie ed il loro ruolo non residuale all’interno delle dinamiche culturali, sociali ed economiche del nostro Paese in un momento di crisi.

Le otto Associazioni ambientaliste vogliono incoraggiare analisi e riflessioni «per raccogliere stimoli e raccomandazioni che potranno costituire un riferimento utile per rilanciare il ruolo dei parchi e delle altre aree naturali protette nelle nuove sfide ambientali e sociali».