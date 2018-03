LAVORO. DIPENDENTI TVUNO SENZA STIPENDIO, PROCLAMATO SCIOPERO

L’AQUILA. Il corpo tecnico e giornalistico dell'emittente televisiva dell'Aquila TvUno srl e' in sciopero da oggi e sino al 24 giugno perche' i dipendenti non percepiscono lo stipendio da oltre un anno. Ad annunciarlo, in una nota, e' l'ufficio stampa dell'Ugl del capoluogo «Dopo diverse rassicurazioni ed una serie di promesse non mantenute il personale dipendente della storica televisione aquilana, assistito dalla Ugl - si legge nela nota sindacale - si trova costretto ad interrompere la programmazione ordinaria dell'informazione. L'intento e' quello di sollecitare la proprieta' a dare risposte immediate e concrete ad una situazione non piu' sostenibile. In assenza di riscontro - annuncia l'Ugl - lo sciopero continuera' ad oltranza e non si esclude l'adozione di clamorose azione di protesta».