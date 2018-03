DISBOSCAMENTO ABUSIVO QUERCE, SEQUESTRATA AREA NEL TERAMANO

MONTORIO AL VOMANO. Il Corpo forestale dello Stato ha sequestrato un bosco a Villa Brozzi nel comune di Montorio al Vomano per disboscamento abusivo di un querceto. Agli agenti della stazione di Tossicia era giunta segnalazione del disboscamento di un querceto misto di latifoglie, senza autorizzazione. La legna era accatastata in cumuli. La fascia caratterizzata da vegetazione di querce, in provincia di Teramo, e' quella piu' importante ai fini della protezione idrogeologica ed e' quella maggiormente interessata dal disboscamento abusivo.