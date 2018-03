FURTI: RUBA "GRATTA E VINCI", ARRESTATO PREGIUDICATO

AVEZZANO. Ha rubato dal bar 'Baretto' di Avezzano duecento 'gratta e vinci' da 3 euro ciascuno approfittando della distrazione del proprietario grazie alla complicita' di una donna. Ma agli agenti del Commissariato di polizia non ci e' voluto molto per identificare il ladro grazie alle immagini della videosorveglianza. A compiere il furto aggravato e' stato un 35enne, pluripregiudicato, sottoposto alla sorveglianza speciale con l'obbligo di dimora. Poco dopo che i due si sono allontanati in auto dal bar il proprietario, vistosi derubato, ha quindi avvertito il 113. L'uomo e' stato subito rintracciato nella sua abitazione ed arrestato con l'accusa di furto aggravato. La donna, invece, e' stata denunciata per concorso nello stesso reato. Il 35enne e' stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione dell'autorita' giudiziaria.