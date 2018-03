FESTA ACLI PROVINCIALI L’AQUILA

SOLIDARIETA’. L’AQUILA. Le Acli provinciali dell’Aquila organizzano la festa Provinciale a Capestrano, il 20, 21 e 22 Giugno 2014 sulle problematiche che affliggono la società odierna. Problematiche che verranno analizzate, da diversi punti di vista nelle tre giornate dedicate rispettivamente agli anziani, ai giovani e al lavoro. Ad oggi l'Italia non è un paese per giovani; i dati sulla disoccupazione giovanile che supera il 40% dimostrano in maniera inequivocabile il dramma che si vive giornalmente.

Le Acli vogliono interessare e sollecitare le Istituzioni ad impegnarsi ad «aiutare i giovani ad avere un futuro perché questa profonda incertezza facilmente si traduce in marginalità sociale, rendendo i giovani meno protagonisti del presente e, soprattutto, meno consapevoli delle responsabilità che essi hanno. Gli anziani, in questo contesto, quale risorsa della società, devono fungere da guida per le giovani generazioni, eliminando eventuali conflitti generazionali».