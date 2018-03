LOTTO. PUNTA 30 EURO SU RUOTA ROMA E VINCE 135 MILA EURO A TAGLIACOZZO

TAGLIACOZZO. La buona sorte è arrivata a Tagliacozzo dove è stata registrata una vincita al lotto da 135.000 euro con una giocata da 30 euro. E' la vincita più alta d'Italia in questo concorso. Il fortunato vincitore ha scelto di giocare sulla ruota di Roma 30 euro ed ha centrato un terno secco. I numeri giocati sono stati 19, 26, 52. La vincita, come ha comunicato il Gioco del Lotto, è stata registrata nella ricevitoria del sig. Floriano Costantini in P.zza Duca degli Abruzzi, 58.