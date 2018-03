SOLSTIZIO D’ESTATE A MUTIGNANO LA MANIFESTAZIONE PER CELEBRARE IL SOLE

ESTATE. PINETO. Si svolgerà a Mutignano nelle serate di venerdì 20 e sabato 21 giugno "Jisce Sole", la manifestazione dedicata alla rievocazione dei riti e delle tradizioni legati al solstizio d'estate. La manifestazione vede come unico protagonista il sole. «Sono tradizioni profondamente legate al mondo dell'agricoltura e della pastorizia, che culminano con i riti propiziatori di buon auspicio e di purificazione», ha spiegato Carlo Di Silvestre, uno degli organizzatori della manifestazione.

Le due serate mutignanesi saranno caratterizzate dai riti tradizionali del “Zombë lu fochë”, “La uàzzë e lu

mazzulinë di San Giuànnë”, “Cummarë e cumbarë a fiurë”, accompagnate dalle musiche tradizionali come il

saltarello, la quadriglia, le serenate e le stornellate, con la presenza di stand gastronomici con i piatti

tradizionali del solstizio d'estate.

«Si tratta di riti antichissimi che fanno parte del patrimonio immateriale del nostro territorio - ha dichiarato

Ernesto Iezzi - che dobbiamo difendere, far conoscere sempre più e valorizzare al pari di quanto è stato

fatto in altre zone d'Italia, perché si tratta di vere e proprie ricchezze culturali».