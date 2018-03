SEQUESTRATE RADICI DI GENZIANA, FORESTALE DENUNCIA ESERCENTE

ISOLA DEL GRAN SASSO. Il corpo forestale dello Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di genziana posseduto dal titolare di un esercizio pubblico di Isola del Gran Sasso (Teramo). I forestali lo hanno sanzionato e denunciato per detenzione di specie protetta. Al responsabile del reato si e' arrivati grazie ad una segnalazione. Le radici tagliate a listelli erano esposte per l'essiccazione. Sarebbero, poi, servite per l'infusione in alcool o vino per la produzione del liquore digestivo. La radice e' ricompresa nell'elenco delle piante officinali e la sua tutela e' dovuta al pericolo di estinzione per limitata diffusione e difficolta' di coltivazione.