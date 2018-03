TRIBUNALI, A SULMONA MASTER DI PRIMO LIVELLO SU PROCESSO CIVILE TELEMATICO

CRONACA. SULMONA. L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, L’Università dell’Aquila ed il Polo Universitario di Sulmona hanno stipulato una convenzione per tenere a Sulmona un master di primo livello su “Processo Civile Telematico e linguaggi giudiziari” con tirocinio presso il Tribunale di Sulmona. La firma della convenzione sarà apposta durante il Convegno dal medesimo titolo che si svolgerà nell’Abbazia Celestiniana in località Badia di Sulmona il 19 giugno e proseguirà il giorno successivo. Il convegno precede di pochi giorni l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito telematico di molti atti e documenti del processo civile..

A partire dalle ore 10 del 19 giugno è previsto l’intervento del sottosegretario Legnini all’Economia, del presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, quindi del vicepresidente della Provincia de L’Aquila Antonella Di Nino, delle senatrici Paola Pelino e Stefania Pezzopane, e del sindaco di Sulmona Giuseppe Ranalli. Tra i relatori del Convegno il Presidente della Corte D’Appello de L’Aquila Stefano Schirò, il Presidente del Tribunale di Sulmona Giorgio Di Benedetto, i Presidenti emeriti Francesco Sabatini (Accademia della Crusca) e Floretta Rolleri (Fondazione Castel Capuano), i professori Maurizio Converso (informatica Giuridica, Università degli Studi Roma Tre), Emilio Tucci (informatica del diritto, Seconda Università di Napoli), Fabrizio Politi (ordinario diritto Costituzionale, Università dell’Aquila), Fabrizio Marinelli (ordinario diritto Privato, Università degli Studi dell’Aquila).