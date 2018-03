IMPIEGO PUBBLICO, GIOVEDI’ SCIOPERO REGIONALE

LAVORO. ABRUZZO. Per l'intera giornata di giovedì 19 giugno è stato indetto dall'Organizzazione sindacale USB lo sciopero generale dei dipendenti pubblici di tutti i comparti del pubblico impiego. Durante lo sciopero generale saranno garantiti i servizi minimi essenziali

In Abruzzo la manifestazione si terrà a Pescara dalle ore 9,30 sul Ponte del Mare,

«Sono mesi ormai», denuncia il segretario dell’Usb Chieti, Silvio Di Primio, «che il Governo parla apertamente di chiusura di Uffici periferici, di accorpamenti sul territorio, di mobilità volontaria-obbligatoria del personale in esubero (e saranno in tanti) o addirittura di cassa integrazione per due anni e poi licenziamenti. Ci viene da chiedere: dove erano i politici nostrani che ora si stracciano le vesti? A cosa pensavano? Cosa hanno detto e fatto i senatori e deputati locali sull’abrogazione delle Province?»