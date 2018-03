TANCREDI AD ATENE: «PASSATA LINEA ITALIANA SU ACCOGLIENZA E GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI»

POLTICA. ABRUZZO. Il deputato abruzzese Paolo Tancredi ha partecipato, in qualità di Vicepresidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati, alla 51° Conferenza delle Commissioni per gli Affari europei dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, svolta ad Atene dal 15 al 17 giugno. Nel documento finale della Conferenza, approvato nella seduta plenaria che ieri ha concluso i lavori, è stato accolto un importante emendamento presentato dalla delegazione italiana che individua nel principio di solidarietà e di equa distribuzione delle responsabilità tra gli stati membri in materia di asilo e accoglienza la strada necessaria per affrontare in modo efficace l’attività di controllo e gestione dei flussi migratori.

«Si è trattato - ha detto Tancredi (Ncd) - di un importante successo conseguito dall’Italia in sede europea. Un risultato che rappresenta il miglior abbrivio al semestre di presidenza italiana dell’Ue che mi auguro rappresenti un momento di svolta nell’approccio delle istituzioni di Bruxelles al tema dell’immigrazione e nell’accoglienza e gestione dei flussi provenienti dal Nord Africa. E’ ormai evidente a tutti – ha sottolineato Tancredi - che l’Italia non può essere lasciata sola nella razionalizzazione dei flussi e nelle attività di pattugliamento e soccorso in mare».