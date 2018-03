‘THE DARK SIDE OF THE SUN’, IL FILM ARIVA A PESCARA

CINEMA. PESCARA. Il 19 giugno, al cinema Massimo di Pescara, arriva in sala ‘The Dark Side Of The Sun’, film che racconta la vita dei bambini affetti dalla rara malattia Xeroderma Pigmentosum.

Diretto da Carlo Shalom Intermann, con le animazioni di Lorenzo Ceccotti, sarà distribuito da Microcinema.

Pino Insegno ha regalato la voce a Dan Mahar il tenace fondatore, insieme a sua moglie, di Camp Sundown e al personaggio di Father Night, presente nella parte animata. Leo Gullotta ha prestato invece la voce sia ad un simpatico tasso che ha Kevin, uno dei ragazzi di Camp Sundown.

Per pochi bambini il sole è un nemico mortale. Una rara malattia, Xeroderma Pigmentosum, li costringe a vivere isolati, lontani dal mondo diurno dei loro coetanei. Questo non accade però a Camp Sundown, un campo estivo nello stato di New York creato dall'immaginazione e dalla tenacia dei loro genitori, che raccoglie pazienti da tutto il mondo. Qui prende forma un universo rovesciato, colmo d’incanto. La vita di questa piccola comunità notturna si intreccia con i sogni che prendono forma nell’animazione, ideata dagli stessi bambini. Genitori e figli si riconoscono qui in un unico desiderio: vivere a pieno la propria vita, nonostante la malattia.