INVESTITA A PESCARA, 74ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

PESCARA. Una donna di 74 anni è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale civile di Pescara dopo essere stata investita in via Rigopiano. Subito soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita nel vicino nosocomio dove le è stato riscontrato un trauma cranico commotivo. La signora si trova ora nel reparto di Neurochirurgia. La ricostruzione dell'incidente è affidata agli agenti della Polizia Municipale.