SICUREZZA L’AQUILA, CONTROLLI A TAPPETO NEI MAP

SICUREZZA. L’AQUILA. Dopo i controlli straordinari della scorsa settimana effettuati nelle Piastre dei “Progetti Case”, nei giorni scorsi sono stati realizzati controlli a tappeto presso tutti i Map di L’Aquila per prevenire la commissione di furti e danneggiamenti delle autovetture dei cittadini ivi residenti.

Sono stati 14 gli equipaggi impiegati, 6 nella giornata di lunedì e 8 nella giornata di giovedì, tutti coordinati dal dirigente delle Volanti Enrico Rendesi, alcuni dei quali messi in campo dalla Questura, unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara giunti di rinforzo.

In ciascuna giornata sono state battute le aree di parcheggio dei nuovi insediamenti urbani sorti dopo il terremoto e nei confronti dei quali, alla luce della mutata configurazione della città, si è ritenuto di calibrare l’azione di prevenzione e di contrasto mettendo a punti dei moduli operativi a misura di una nuova realtà “metropolitana”.

Nel corso del mirato servizio sono stati controllati complessivamente 150 veicoli e 55 persone.

Nel corso dei servizi è stata riscontrata una sola contestazione amministrativa al Codice della Strada.

I servizi hanno consentito anche di stabilire proficui contatti con gli abitanti dei condomini, che hanno offerto la massima e pronta collaborazione alle forze di Polizia per contrastare i fenomeni, nell’ottica della sicurezza partecipata.