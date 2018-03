NASCE IL PRIMO COMITATO DI QUARTIERE DI CHIETI SCALO

CHIETI. Si chiama “Santi Dodici Apostoli” ed è il primo Comitato di Quartiere di Chieti Scalo. L'associazione, senza scopo di lucro, nata ieri, con sede in via Manoppello, è presieduta da Gianni De Luca, che verrà affiancato dal vicepresidente Antonio Cavallo, dal segretario Agostino D’Achille, e dai consiglieri Carlo D’Angelo e Lucia Aceto.

L'associazione comprende le seguenti vie: Viale Abruzzo, Via Torquato Scaraviglia, Via Scanno, Via Ortona, Via Vasto, Via Fucino, Via Vincenzo Bellini, Via Seneca, Via Sulmona, , Via Manoppello, Via Celano, Via Ramiro Ortiz, Via Amiterno, Via Caduti Sul Lavoro, Via Casalbordino, S.da San Fele, Via Modesto Della Porta, Via Capestrano, Via Casoli, Piazza Roccaraso, Via Corfinio, S.da Del Frantoio, Via Feltrino, S.da Del Serbatoio, Via Osento, S.da Pilla, Via Fino, S.da Madonna Della Vittoria, S.da Scoscesa, Via Bomba, Via Vibrata, Via Zittola.