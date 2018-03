“IO NON RISCHIO”: 14 E 15 GIUGNO VOLONTARI IN 18 PIAZZE ABRUZZESI

ABRUZZO. Per il quarto anno consecutivo il volontariato di Protezione Civile, le istituzioni e il mondo della

ricerca scientifica si impegnano insieme nella campagna informativa nazionale per le buone pratiche di protezione civile. Sabato 14 e domenica 15 giugno saranno quasi 3.500 i volontari, appartenenti a 21 organizzazioni nazionali, nonché a gruppi comunali e associazioni locali di protezione civile, che allestiranno punti informativi “Io non rischio” in 220 piazze distribuite su quasi tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico. In Abruzzo saranno 18 le piazze “Io non rischio”.

Le piazze abruzzesi: Altino (CH) – Contrada Selva di Altino. Avezzano (AQ) – Piazza Risorgimento. Campotosto (AQ) – Piazza della Chiesa. Chieti (CH) – Piazza Gian Battista Vico. Città Sant’Angelo (PE) – Largo Trieste, 1. Civitella Roveto (AQ) – Piazza Gran Sasso. Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) – Piazza Contea di Pagliara. Lanciano (CH) – Piazza Plebiscito. L’Aquila (AQ) – Piazza Duomo. L’Aquila – Tempera (AQ) – Piazza delle oche. Magliano De’ Marsi (AQ) – Piazza della Repubblica. Martinsicuro (TE) – Piazza Cavour. Morro D’Oro (TE) – Largo Aureliano. Orsogna (CH) – Piazza Mazzini. Pineto (TE) – Piazza del Comune, via G. D’annunzio. Roccaraso (AQ) – Piazza Municipio. Sulmona (TE) – Piazza XX Settembre.

Teramo (TE) – Piazza M. Pasi. Sul sito ufficiale della campagna, iononrischio.it è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto.