PESCARA. LA PINETA DIVENTA TEATRO DEL DIVERTIMENTO PER I BAMBINI

PESCARA. Per il secondo anno consecutivo a Pescara un vero e proprio Villaggio del Teatro, della Musica e del Divertimento. Tutto questo nel campo estivo del Teatro , Musica e Divertimento per bambini dai 5 ai 11 anni organizzato dall'Associazione Culturale "La Favola Bella" di Rossella Micolitti.

Il campo si svolgerà nella scuola elementare "Pineta dannunziana" di via Scarfoglio, a Pescara, ma anche all'interno della riserva dannunziana. Per la prima volta a Pescara un campus artistico a 360 gradi: laboratori di teatro, scenografia con art-attack , baby trucco scenico, musica, danza, oltre ad attività sportive e ludiche quali happy boxe, giornalino del campus, balloon art, attività nella pineta dannunziana.