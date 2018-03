GIORGIO CARNINI E I SOLISTI AQUILANI A TERAMO PER LA RASSEGNA D’ORGANO

TERAMO. Nuovo appuntamento per “I Concerti d’Organo 2014” con Giorgio Carnini, a Teramo giovedì 12 giugno alle ore 21 nella Cattedrale accompagnato da I Solisti Aquilani. In programma il Concerto in sol min. per organo e orchestra op.4 n.1 e op. 4 n.4 di G. F. Haendel, il Concerto in do magg. per organo e orchestra di F. J. Haydn, la Sonata K 336 di W. A. Mozart, la “Suite mistica bonaerense” per organo e archi di G. Carnini. Ingresso libero.