LATERLITE, PREMIO DI RISULTATO DI 2 MILA EURO PER I DIPENDENTI

LAVORO. SAN SALVO. E' stato siglato ieri l'accordo sul Premio di Risultato alla “Laterlite spa”, la cava di argilla di San Salvo. L’intesa porterà 2.070 euro lordi in più nelle tasche dei lavoratori nel mese corrente.«Una nota positiva e ben augurante a conferma del fatto che la positività premia sempre, soprattutto in un periodo in cui la maggior parte delle aziende, tra mille problemi, sono spesso costrette a ricorrere all’uso degli ammortizzatori sociali per rimanere sul mercato ed evitare i licenziamenti». E' questo il commento dei segretari generali della Filca-Cisl e della Fillea-Cgil di Chieti, Gianfranco Reale e Lamberto Vespasiano.«Assistiamo sempre più frequentemente all’apertura di contenziosi da parte dei lavoratori per il recupero dei salari non corrisposti – proseguono i sindacalisti. La Laterlite ha deciso di fare squadra per uscire dalla crisi. Lavoratori, Sindacati ed Azienda hanno lavorato con tenacia insieme per raggiungere un obiettivo comune, quello di continuare ad esistere nonostante le difficoltà contingenti. Una strada difficile ma che premia la responsabilità e la partecipazione di tutti e che, siamo sicuri potrà dare ancora buoni frutti. Per il futuro prossimo, auspichiamo – concludono Reale e Vespasiano - che altri lavoratori assieme alle loro Aziende, prendano coscienza che la politica del fare è l’unico strumento che ci può aiutare ad uscire dalla crisi».