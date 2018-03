FILM CELESTINO V, APERTI I CASTING PER ATTORI E COMPARSE

CINEMA. SULMONA. Sabato 28 giugno, a Sulmona, presso il Museo di Storia Naturale in Via Angeloni 11 (Palazzo Sardi Comunità Montana Peligna), con la collaborazione di Sulmonacinema – Film Commission, si svolgerà il casting per il film e spettacolo teatrale “Celestino V – Il papa del gran rifiuto” diretto e prodotto dal regista Franco Mannella. Il film, complesso e innovativo, vedrà l'interconnesione tra le riprese cinematografiche e l'omonimo spettacolo teatrale, che andrà in scena nell'agosto 2015 a Sulmona, presso il Tempio di Ercole Curino, sotto l’eremo di Sant’Onofrio. Ancora non ufficializzati i nomi degli attori protagonisti, si sta procedendo al casting di attori e attrici maggiorenni per la parte teatrale del film, che abbiano una preparazione cinematografica e/o teatrale. Visto il tema del film, i ruoli saranno prevalentemente maschili. I ruoli secondari femminili saranno minori, ma comunque presenti.Le prove inizieranno a partire dall’autunno 2014 e si svolgeranno in Abruzzo, presso “Arotron”, sede dell’accademia teatrale di Franco Mannella, situato a Pianella (Pe). I provini avranno inizio alle 10.00 e proseguiranno fino alle 18.00. Ogni candidato dovrà esibirsi su un testo a piacere della durata massima di 2 minuti e una canzone a piacere (senza base o accompagnamento). Per poter partecipare è obbligatorio inviare una mail a casting@celestinovilfilm.it indicando il proprio nominativo, generalità e curriculum (se disponibile) entro il 25 giugno. Indicare nell'oggetto della mail: Casting Sulmona. Preferenza residenti in Abruzzo. Si riceverà una risposta alla vostra mail con l'orario di convocazione al provino.