Chieti. Molti cittadini hanno potuto appurare che il Wi-fi alla Villa comunale non funziona fin dai primi di maggio, proprio lì dove dovrebbe essere più fruibile: nel relax del verde, fra le panchine e i giochi per i bimbi.

Il Movimento 5 stelle locale ha chiesto spiegazioni al Comune e di conoscere le motivazioni del mancato funzionamento ed i tempi per il ripristino.