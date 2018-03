ACCOLTELLAMENTO A MONTESILVANO, FERITO GIOVANE ROMENO

MONTESILVANO. I carabinieri della compagnia di Montesilvano stanno indagando su un accoltellamento avvenuto stasera in via Arno, nella cita' adriatica. Un romeno di 26 anni e' stato trovato con delle ferite di arma da taglio alle gambe e alla testa e, dopo essere stato soccorso, e' stato condotto in ospedale. Non sarebbe in pericolo. Non e' chiaro cosa sia accaduto, anche perchè al momento non ha fornito ai carabinieri, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, elementi utili a ricostruire i fatti. Pare certo pero' che non si sia procurato da solo quei tagli.