BARATTO, AGRICOLTURA E ECO VILLAGGI, IL RACCONTO DI DANIEL TAROZZI A PESCARA

ABRUZZO. LA PRESENTAZIONE. Un Emporio che unisce l’approccio imprenditoriale ad una scelta di economia solidale e sostenibile, un comitato che si occupa di far rivivere spazi abbandonati, un eco villaggio in cui si praticano attività agricole e si promuove il baratto e una casa in legno auto costruita da due ex teatranti itineranti dove si impara l’uso della voce, il teatro, il riciclo, l’autoproduzione e tante attività per i bambini. Di queste e di tante altre realtà si parlerà a Pescara con Daniel Tarozzi autore del libro “Io faccio così” (Chiarelettere 2013) che, per 45 giorni, attraverserà in camper l’Italia da Nord a Sud per raccontare e mettere in rete l’altra faccia del nostro Paese, quella positiva, che ha vinto la crisi economica con nuovi modelli di sviluppo alternativi e sostenibili. L’appuntamento in Abruzzo è a Pescara venerdì 6 giugno alle ore 20,00 presso Centro Culturale Spaziopiù – Via del Santuario 156.