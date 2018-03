SI MASTURBA DAVANTI A DUE RAGAZZE, DENUNCIATO 61ENNE AQUILANO

L’AQUILA. Gli agenti della Squadra volante della questura dell'Aquila hanno denunciato in stato di liberta' con l'accusa di atti osceni in un luogo pubblico un sessantunenne aquilano. I fatti si sono svolti nella giornata di ieri in prossimita' dell'auditorium Renzo Piano, al Parco del Castello. Ad avvertire gli investigatori due ragazze che erano seduta su una panchina, dopo aver notato l'uomo che con i pantaloni scesi si stava masturbando dinanzi a loro. Gli agenti lo hanno bloccato ed identificato dopo poco e a poca distanza dal luogo del misfatto. Il denunciato, che a quanto pare ha precedenti specifici, e' stato subito denunciato.