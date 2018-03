MUSICA. PAOLO BELLI A FRISA

FRISA. Paolo Belli e Big Band proseguono il “Sangue Blues Tour” partito da Carpi lo scorso 26 aprile di fronte ad oltre 10.000 persone.



L’appuntamento è per lunedì 9 giugno dalle ore 21:00 a Frisa, in Piazza Madonna del Popolo.

Con questa nuova serie di concerti il cantante emiliano spera di ripetere il successo strepitoso del tour estivo 2013 che lo ha visto esibirsi con la sua Big Band in oltre 40 piazze di fronte ad oltre 200.000 spettatori, offrendo uno spettacolo sempre divertente e coinvolgente.