WIFI ATTIVATO IN TUTTI I PLESSI DI SPOLTORE

SPOLTORE. L’Amministrazione comunale di Spoltore ha attivato il servizio di connessione wireless in tutti i plessi scolastici della città.

Fino a questo momento le scuole della città non avevano un collegamento a Internet libero e gratuito.

Il progetto prevede apparati sia attivi che passivi e configurazione degli access point in tutte le sedi scolastiche del territorio comunale. È al momento operativo e funzionante.