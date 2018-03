LEGIONELLA IN PROGETTO CASE ROIO: ANALISI ASL DANNO ESITO NEGATIVO

L'AQUILA. Esito negativo delle analisi condotte dalla Asl dell’Aquila sulle condutture nel quartiere Case di Roio Poggio ai fini della presenza del batterio della legionella.

Lo rende noto l’assessore comunale al Patrimonio Alfredo Moroni.

«I risultati delle analisi – ha dichiarato Moroni – hanno escluso la presenza del batterio in tutti i 24 appartamenti nei quali sono stati condotti gli accertamenti sulle tubature. Coloro che hanno scelto di restare negli alloggi, pertanto, possono tornare a un uso regolare dell’acqua, senza più osservare le restrizioni cui sono stati invitati per motivi precauzionali. Ci riserviamo, previa successiva comunicazione della Asl, di rendere nota la data dei prossimi controlli di rito, legati alla procedura. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo, – ha proseguito Moroni – pur continuando a monitorare la situazione e a tenerla nella massima attenzione. Ringrazio la Asl, l’Arta e, soprattutto, i cittadini che, collaborando in maniera fattiva e responsabile, hanno reso possibile eseguire le operazioni di sanificazione in maniera efficace e risolutiva».