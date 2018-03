“DEEJAY COAST TO COAST”, A TERAMO

TERAMO. Farà tappa anche a Teramo il Deejay Coast To Coast, tour italiano col quale l’emittente radiofonica porta i suoi radio-show e i suoi personaggi nelle piazze.

Il prossimo 17 Giugno, la carovana sarà nella nostra città, per una esibizione in diretta nazionale da Piazza Martiri della Libertà.

Il tour di Radio Deejay sarà trasmesso in diretta live in trenta città italiane, per sei settimane, dal 9 Giugno al 18 Luglio. Per ciascuna settimana, la diretta sarà guidata da uno dei personaggi della radio. A Teramo, alle 14:00 alle 16:00 saranno sul palco Albertino e gli Asganaway.

Il tour proseguirà poi per altre città come Salerno, Napoli, Roma, Siena, Pisa Livorno, Viareggio, Genova. Palermo, Agrigento, Lecce, Ostuni, Bari…