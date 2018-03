INNER WELL: ASSEMBLEA DISTRETTUALE A L'AQUILA SABATO E DOMENICA

L’AQUILA. Il 7 e l'8 giugno si svolgerà a L'Aquila l'Assemblea distrettuale dell'International Inner Wheel.

Giungeranno in citta' circa 150 delegate del Distretto 209, che provengono da Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, che si ritroveranno nel centro congressuale dell'Hotel Canadian, accolte dalla governatrice Elsa Pollice e dalla presidente del Club aquilano Sofia Splendiani.

Sabato e domenica verranno dibattuti i temi congressuali e a conclusione dei lavori avverra' il passaggio del collare tra Elsa Pollice e la governatrice entrante Simonetta Tomassini. Ma l'Assemblea - spiega una nota - vivra' un altro momento particolarmente importante. Le delegate parteciperanno sabato pomeriggio all'inaugurazione dell'asilo nido di Tempera, per il quale il Distretto dell'Inner Wheel ha raccolto un contributo che verra' consegnato proprio in questa occasione.

Nel dettaglio il programma prevede per sabato, nel pomeriggio, l'incontro delle past governatrici, le relazioni delle presidenti di Club, quindi alle 17 l'inaugurazione dell'asilo nido e in conclusione la cena dell'amicizia.