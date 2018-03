UN CASCO PER AMICO, SABATO A PESCARA

PESCARA. Sabato 7 giugno 2014, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in Pescara, Piazza Salotto si svolgerà la manifestazione ‘Un casco per amico’ realizzato dalla prefettura di Pescara con la collaborazione delle Forze di Polizia, della Provincia, del Comune capoluogo, della Camera di Commercio, del Liceo Misticoni-Bellisario, dell’Istituto Tecnico Marconi di Penne, della Scuola Comics di Pescara e dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus. L’evento mira a richiamare l’attenzione dei fruitori delle “due ruote”, in particolare dei giovani “centauri”, sulla necessità di indossare esclusivamente caschi omologati per proteggersi adeguatamente dai danni, spesso letali, causati da incidenti stradali.

La prima parte dell’evento, che si concluderà alle ore 13.00, sarà accompagnata da un intermezzo musicale ad opera del “Contemporary Vocal Ensemble” del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e terminerà con la premiazione delle opere migliori da parte di una giuria all’uopo delegata. Tutti i caschi trasformati in oggetti d’arte potranno essere acquistati con un’offerta libera. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus - sez. di Pescara.