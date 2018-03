GRAFFIA AUTO IN SOSTA, DENUNCIATA UNA PERSONA A CHIETI

CRONACA. CHIETI. La Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato della Procura di Chieti ha denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti, una persona per danneggiamento aggravato. L’uomo ha graffiato la carrozzeria di un’autovettura lasciata in sosta, utilizzando un oggetto a punta.

Il fatto è avvenuto la settimana scorsa in una via limitrofa al centro di Chieti. Gli uomini della Polizia di Stato, avevano già da tempo avviato una intensa attività info - investigativa, contattando numerosi residenti e commercianti della zona del centro di Chieti, dove ormai da diverso tempo si verificavano numerosi danneggiamenti a carico di autovetture in sosta, tramite graffiature della carrozzeria.

I numerosi episodi di danneggiamento avevano portato gli inquirenti ad ipotizzare che dietro gli stessi vi potesse essere anche più di una persona.