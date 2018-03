PAPA: BERGOGLIO CONCEDE INDULGENZA PLENARIA A CIVITELLA CASANOVA

CIVITELLA CASANOVA. In occasione del decimo anniversario della proclamazione da parte di San Giovanni Paolo II Papa della Beata Vergine Maria delle Grazie a Patrona di Civitella Casanova (Pescara), Papa Francesco ha concesso una speciale Perdonanza alla cittadina abruzzese: l'indulgenza plenaria per tutti i fedeli che visiteranno la Madonna della Grazie di Civitella, da venerdi' 6 giugno a martedi' 10 giugno, in occasione delle feste patronali di Pentecoste.

«Un evento straordinario - si legge in una nota - reso possibile dallo zelo del parroco don Giuseppe Maione e dalla benevolenza di Papa Francesco, vicino all'Abruzzo, terra provata e fedele».