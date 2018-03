TRUFFE ON LINE: CARABINIERI SCANNO DENUNCIANO BOLZANESE

CRONACA. SCANNO. I carabinieri di Scanno, al termine di un'attivita' di indagine, hanno denunciato per truffa un 55 di Bolzano. Quest'ultimo aveva messo in vendita su un noto sito di compravendite on line due casse acustiche di una nota marca Giapponese al prezzo di 350 euro. All'annuncio aveva risposto un 28enne di Scanno che, a pagamento anticipato della merce, aveva effettuato un bonifico bancario su una carta di credito prepagata. Non vedendo recapitarsi la merce, il giovane scannese si era rivolto ai carabinieri. I militari dopo aver scoperto chi fosse l'utilizzatore del nickname adoperato sul sito di compravendite on line, che si celava anche sotto un falso nome, e corrispondeva al titolare della carta di credito prepagata su cui era stato effettuato il bonifico, lo hanno denunciato per truffa.

