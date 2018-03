ZONE FRANCHE: CHIAVAROLI, RIFINANZIATE, C'È ANCHE PESCARA

PESCARA. «Grazie all'impegno del Nuovo CentroDestra, per il biennio 2015 e 2016 saranno stanziati 175 milioni per rifinanziare le Zone Franche Urbane (Zfu). Tra queste c'è la città di Pescara». Lo dichiara in una nota la vicepresidente del gruppo del Nuovo CentroDestra al Senato, Federica Chiavaroli.

«E' una grande opportunità per Pescara e le altre zone che figurano nella delibera Cipe - continua la parlamentare abruzzese - che avranno l'opportunità di mettere in atto l'azione di risanamento e riqualificazione di aree periferiche e in condizioni di disagio. Un risultato a cui si è giunti con l'approvazione, nelle Commissioni riunite di Bilancio e Finanze, di un emendamento presentato al decreto legge Irpef dal presidente Azzollini e da me, e che stabilisce una dotazione economica, per il 2015, di 75 milioni di euro e di 100 milioni per il 2016. La conferma dell'impegno politico del Nuovo CentroDestra a favore dello sviluppo e del rilancio economico delle nostre città».