TRATTORE SI RIBALTA, MUORE AGRICOLTORE 57ENNE

LANCIANO. Stava lavorando alla guida di un trattore nelle campagne di Frisa (Chieti) quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. La vittima è un 57enne del luogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Lanciano. L'incidente sarebbe avvenuto in mattinata, ma l'allarme è stato dato dalla famiglia solo all'ora di pranzo, quando l'agricoltore non è tornato a casa come di consueto.