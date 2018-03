CELANO. Nel contesto delle celebrazioni della festa della Repubblica del 2 giugno con un discorso molto apprezzato pronunciato dal Prefetto dell’Aquila, Francesco Alecci, è stata inaugurata a Celano la mostra sull’avvento della Repubblica che rimarrà aperta fino al 3 luglio presso l’auditorium E. Fermi di Celano. Il Prefetto, accolto dal sindaco di Celano Onorevole Filippo Piccone e dall’Assessore provinciale Tonelli, ha ringraziato gli organizzatori della mostra, l’Archivio di Stato Sezione di Avezzano e l’Archivio Sforza di Celano, per l’evento culturale che pone l’accento sulle prime fasi che portarono tra il 1946 e il 1948 all’affermazione della Repubblica italiana. In mostra manifesti propagandistici dei Partiti politici che parteciparono alle tornate elettorali, al referendum Monarchia/Repubblica e alle prime elezioni politiche del 1948, i risultati scaturiti delle urne, curiosità, sistemi di comunicazione video-fonici e oggetti dell’epoca. “Siamo soddisfatti per aver organizzato un evento unico nel suo genere nella Regione Abruzzo- ha esordito Gianvincenzo Sforza- dell’Archivio Sforza- e ringrazio Martorano di Cesare e Sebastiana Ferrari dell’Archivio Di Stato Sezione di Avezzano, per aver contribuito in modo determinate a far conoscere ai cittadini aspetti importanti della nostra storia.