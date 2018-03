COLDIRETTI, A FIRENZE L’INCONTRO TRA GLI AGRICOLTORI DI TUTTA ITALIA

AGRICOLTURA. ABRUZZO. Ci saranno oltre 500 imprenditori agricoli abruzzesi Mercoledì 4 giugno alle ore 9,00, a Firenze al Nelson Mandela Forum in viale Pasquale Paoli con migliaia di agricoltori da tutte le regioni. All’incontro di Coldiretti, che coincide con la Giornata mondiale dell’ambiente istituita dall’Assemblea generale dell’Onu, sarà presente il presidente nazionale Roberto Moncalvo insieme a numerosi ospiti, dal Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti fino ai Governatori di diverse regioni, ma ci sarà anche il procuratore Giancarlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’”Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare”, il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti, il presidente di Coop Italia Marco Pedroni e molti altri rappresentanti del mondo economico, istituzionale e della cultura. E per l’Abruzzo non potevano mancare il presidente regionale Domenico Pasetti, il direttore Alberto Bertinelli e i presidenti provinciali di Coldiretti Chieti Sandro Polidoro, di Pescara Chiara Ciavolich e di Teramo Silvana Verdecchia.