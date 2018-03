BALLOTTAGGIO PESCARA, DOMENICA SI VOTA DALLE 8 ALLE 23

CRONACA. PESCARA. Sarà il candidato Marco Alessandrini, con le sue sei liste di sostegno ad aprire la scheda elettorale per il ballottaggio, alle elezioni comunali previste per domenica prossima, 8 giugno. Subito dopo, sotto Alessandrini, ci sarà il sindaco uscente, Luigi Albore Mascia, con ben 8 liste di sostegno. E’ questo il verdetto del sorteggio realizzato dalla Commissione elettorale circondariale, presieduta dal viceprefetto Isa De Cesaris.

Per votare, al ballottaggio, sarà sufficiente, per l’elettore, barrare con una ‘x’ il nome del sindaco o di una delle liste a suo sostegno, ricordando però che al ballottaggio non è previsto né consentito il voto disgiunto, quindi non si può barrare una lista di una coalizione e poi votare il candidato sindaco della coalizione opposta, pena l’annullamento della scheda stessa. Domenica 8 giugno si voterà in una sola giornata, dalle 8 alle 23, quindi inizieranno subito le operazioni di spoglio. Ai cittadini va inoltre la raccomandazione di verificare la validità della propria tessera elettorale, ossia la presenza di spazi per consentire il timbro della votazione; in caso contrario si ricorda la possibilità di recarsi negli uffici comunali a ritirare una nuova tessera.