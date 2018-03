FOSSACESIA. «LAVORI SUL PONTE SAN GIOVANNI SULLA SS16 ADRIATICA SONO URGENTI»

FOSSACESIA. Subito interventi urgenti per attenuare i disagi ai turisti, ai visitatori e ai residenti in considerazione del procrastinarsi dei lavori dell'Anas sul ponte San Giovanni, nei pressi del lido della "Fuggitella", sulla SS16 Adriatica. E' questa la richiesta avanzata dal Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ai tecnici dell'Anas incontrati nei giorni scorsi proprio per sollecitare la conclusione dei lavori in quel tratto di strada, e di costa, molto frequentato nella bella stagione ormai alle porte.



Nel corso dell'incontro sono state inoltrate all'Anas richieste ben precise: «Essendo momentaneamente inaccessibile il parcheggio della spiaggia della 'Fuggitella' - ha rilevato il Sindaco Di Giuseppantonio - è evidente la necessità di individuare e realizzare nuove aree di sosta nelle immediate vicinanze del ponte oggetto dei lavori, anche in terreni privati».