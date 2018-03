MOTO UTILIZZATA IN SPARATORIA A VASTO, TROVATA BRUCIATA

VASTO. Era stata rubata nel dicembre dello scorso anno nel basso Molise la Ducati Supersport 750 di colore nero utilizzata da due persone per darsi alla fuga dopo aver esploso un colpo di pistola all'indirizzo di un 28enne di Vasto, la sera dell'8 aprile in via del Porto. Al termine delle indagini e dei riscontri operati dai carabinieri della Compagnia di Vasto si è risaliti al proprietario della potente moto poi ritrovata bruciata nei campi dal personale di un istituto di vigilanza. Il 28enne era stato colpito all'addome e operato dai medici del reparto di chirurgia dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.