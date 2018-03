FURTI: TENTA DI RUBARE GASOLIO DA AUTOCARRO, ARRESTATO

PESCARA. Con due complici che sono riusciti a fuggire, ha cercato di rubare il gasolio da un autocarro, ma i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Il ladro e' un 29enne che vive a Pescara, fermato dai militari dell'Arma dopo il tentativo di furto avvenuto a Montesilvano, in via Saline. L'uomo, con altre due persone, ha affiancato la sua auto, una Citroen Zx, a un autocarro parcheggiato nel piazzale di una ditta, dove e' entrato tagliando la rete di recinzione, con l'obiettivo di prelevare il gasolio. E' stato scoperto e mentre i suoi complici sono scomparsi immediatamente da li', lui e' stato fermato e perquisito. Aveva con se' e in auto diversi attrezzi da scasso, sequestrati dai carabinieri.