PESCARA. FESTA MADONNA DEI SETTE DOLORI: TRAFFICO DEVIATO FINO AL 2 GIUGNO

PESCARA. Stop alle auto su un’ampia fetta del quartiere dei Colli Innamorati a partire da domani, venerdì 30 maggio, per i quattro giorni dedicati ai festeggiamenti della Madonna dei Sette Dolori, una celebrazione della tradizione che ogni anno richiama migliaia di fedeli per assistere ai riti sacri, ma anche a quelli profani. Sino a lunedì prossimo 2 giugno, niente auto su decine di strade per garantire una viabilità snella tutt’attorno all’area occupata da giostre e bancarelle che sarà presidiata da decine di agenti della Polizia municipale per garantire il necessario supporto a residenti e automobilisti.