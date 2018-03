MARTINSICURO. Un uomo con il volto coperto da passamontagna, ieri intorno alle 21.30, ha fatto irruzione in una sala slot di via Roma a Martinsicuro. L'uomo, con accento dell'Est, pistola in pugno, ha intimato alla esercente di consegnare l'incasso pari a 2.500 euro. Poi e' fuggito a bordo di una Ford Fiesta di colore chiaro. Del bandito non c'e' traccia.