FURTI: RUBATA CASSAFORTE AL TIGRE DI TORRE DE' PASSERI

PESCARA. Furto, nella notte, al supermercato Tigre di Torre de' Passeri (Pescara). I ladri, entrando da una finestra del bagno situata sul retro, hanno raggiunto la cassaforte poggiata a terra e l'hanno portata via. Conteneva circa 4.000 euro. Quando il furto e' stato scoperto sono stati avvertiti i carabinieri che hanno avviato accertamenti e indagini. I militari dell'Arma della compagnia di Popoli, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, sono in attesa di visionare le immagini delle telecamere del Comune posizionate in zona.